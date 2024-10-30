Андрей Трубецкой сообщил об активной реализации молодежных проектов военно-патриотического направления

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что осенняя оздоровительная кампания в муниципалитете охватила свыше 3,1 тысячи школьников. Отметим, что большинство ребят посещают пришкольные лагеря дневного пребывания.

Эти площадки открыты в 21 общеобразовательном учреждении. При этом, за пределами района – в Тюменской области – отдыхают 40 человек. Еще 120 детей проводят каникулы в Русскинской, в лагере "Кар-Тохи. Навыки будущего".

Андрей Трубецкой отметил, что педагоги подготовили для ребят разнообразные программы: социально-гуманитарные, спортивные, технические, но в приоритете – проекты военно-патриотического направления.

Так, осенью реализуется сразу 11 подобных проектов. С сентября прошлого года в районе действует центр "Наследие". Он объединил 18 военно-патриотических и пять военно-спортивных клубов на базе 19 школ и двух филиалов. Участников было 345.

"Ребята проходят начальную строевую, стрелковую, медицинскую, парашютную подготовку, осваивают направление МЧС, занимаются спортивным туризмом и учатся быть волонтерами. Представители центра работают в каждой школе по программе дополнительного образования "Я – Патриот". Во всех общеобразовательных учреждениях созданы первичные отделения "Движения Первых", - сообщил Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".



