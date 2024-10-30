В Сургуте подростки обстреляли из пневматического пистолета два автобуса

В Сургуте подростки обстреляли из пневматического пистолета два автобуса маршрута №111 и №47, принадлежащих СПОПАТ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел 25 октября. Личности хулиганов установлены. Это подростки 2009 и 2010 годов рождения. Юноши пояснили, что пневматический пистолет одному из них подарил сосед.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства. Пистолет был изъят. Подросткам грозит постановка на профилактический учет, родителей могут привлечь к административной ответственности.