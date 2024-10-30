Главы Астрахани и Могилёва на рабочей встрече обсудили планы расширения сотрудничества городов

В рамках визита в Астраханскую область делегации Могилёвской области состоялась встреча главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Игоря Редькина с председателем Могилевского городского исполнительного комитета Александром Студневым. В ней принял участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

В феврале 2023 года был подписан Меморандум об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» Астрахань и городом Могилёвом.

Главной темой встречи стало обсуждение нынешнего состояния и перспектив сотрудничества по различным направлениям, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Между Астраханью и Могилёвом реализуются проекты в гуманитарной сфере. Так, благодаря содействию АГТУ в текущем году в Белорусско-российском университете (Могилёв) впервые состоялся набор студентов по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». В День единения народов России и Беларуси в Могилёве дал большой концерт Астраханский государственный ансамбль песни и танца.

Астраханская область принимает участие в молодёжном патриотическом проекте «Дорогами памяти и славы». Представители молодёжных организаций региона посетили памятные места в Могилеве и области, связанные с Великой Отечественной войной.

«Наши губернаторы поставили перед нами задачу активизировать сотрудничество по всем направлениям, — отметил председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев. — Мы запланировали, в частности, проводить сельскохозяйственные ярмарки как в Могилёве, так и в Астрахани. Будем и в дальнейшем укреплять наши культурные связи, а также контакты между нашими молодёжными организациями».