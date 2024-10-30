Виталий Хоценко обсудил с главой Минобрнауки вопросы развития системы высшего образования в регионе

Виталий Хоценко встретился с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Губернатор Омской области сегодня работает в Москве. В ходе рабочей командировки глава региона проведёт ряд рабочих встреч в Правительстве Российской Федерации, решая вопросы региона.

В частности, 30 октября состоялась встреча в Министерстве науки и высшего образования России.

Виталий Хоценко и глава федерального ведомства обсудили вопросы, касающихся развития системы высших школ и науки в Омской области.

"Главный вопрос — создание межвузовского кампуса, появление которого в нашем регионе позволит модернизировать научно-образовательную инфраструктуру Омской области, внедрить новые модели подготовки инженерных кадров для предприятий, а также создать современные и удобные объекты для проживания студентов и преподавателей", - отметил Виталий Хоценко.

Рассмотрены возможные варианты финансирования проекта с участием средств федерального бюджета, индустриальных партнёров и застройщиков. На рабочей встрече также был затронут вопрос капитального ремонта общежитий, выделения финансирования на закупку мебели и оборудования для нового корпуса ОмГУ.