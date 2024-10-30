30 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Премиум-клиенты банков России за восемь лет стали беднее на 22%

Средний размер капитала премиальных клиентов российских банков составил в 2024 г. 3,1 млн руб. При этом с учетом инфляции его реальный размер сократился на 22% с 2,5 млн руб. в 2016-ом до 2 млн руб. в текущем году (в ценах 2016 г.).
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Всего в 2024 г. премиальными клиентами банков являются 5,6 млн человек с общим капиталом 17,5 трлн руб. Из них более 50% имеют капитал менее 1 млн руб., у 24% клиентов он составляет от 1 до 3 млн руб., еще у 20% – 3-10 млн руб., и всего у 6% премиальных клиентов показатель превышает 10 млн руб., пишет РБК.

Ранее стало известно, что доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале 2024 года достигла исторического максимума. По данным Росстата, в апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9% на фоне 3,9% прошлого квартала и 3,4% во втором квартале 2023 г. До этого было опубликовано исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), судя по которому комфортный доход для семьи с ипотекой составляет 103,2 тыс. руб., с начала года рост этого показателя составил 1,5%. В исследовании приводят такие цифры: средний размер ипотеки в стране по состоянию на 1 августа 2024 года якобы снизился на 16,7%, до 3,32 млн руб., а ее срок — на 4,2%, до 289,5 месяцев. В свою очередь, средневзвешенная ставка по ипотеке за тот же период, напротив, выросла на 2,3 процентного пункта, до 10,2%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что на фоне увеличения рассчитываемого НБКИ индикатора комфортного обслуживания ипотеки растут и реальные доходы граждан. При этом эксперты считают, что такие исследования выдают желаемое за действительное.

Теги: Капитал, банк, премиум-сегмент


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