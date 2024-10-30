Путин: нужно создать программу продвижения за рубежом бренда "Сделано в России"

Владимир Путин поручил подготовить программу по продвижению за рубежом национального бренда "Сделано в России". Документ об этом опубликован на сайте Кремля, сообщает RT.ru.

Программу должны подготовить до 30 декабря 2024 года.

"Правительству разработать совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" и утвердить программу... на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", — написано в документе.

Российский президент поручил предусмотреть в программе взаимодействие органов исполнительной власти и разработать общие подходы к организации экспозиций российских производителей на выставках в других странах.