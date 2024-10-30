Обстановку в российских колониях могли испортить французские спецслужбы

Спецслужбы Франции пытаются дестабилизировать обстановку в российских колониях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.

Спецслужбы европейской страны могут быть причастны к созданию экстремистского сообщества для дестабилизации учреждений ФСИН.

Ранее в Следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области сообщали о задержании обвиняемых в экстремизме, которые разжигали конфликты среди заключенных. Они были задержаны в разных регионах – Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельских областях и Краснодарском крае.

"Французские спецслужбы через сеть подконтрольных на территории России лиц создали экстремистское движение, во главе движения поставили своего агента Романа Ругевича, который в настоящее время находится во Франции, где просит политического убежища. Это очередной инструмент иностранных спецслужб для воздействия на пенитенциарную систему России", - сообщили в ведомстве.