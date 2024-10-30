Отца мальчика, которого покусала пантера в цирке, могут лишить родительских прав

Мама трёхлетнего мальчика, которого покусала пантера в цирке в Иркутской области, хочет лишить его отца родительских прав. Об этом пишет SHOT.

Светлана заявила, что бывший супруг забрал ребёнка без ее спроса и отвёл в цирк. По словам женщины, бывший муж по решению суда может общаться с их общим сыном только в определённое время и в её присутствии. Но он уже три года нарушает условия и регулярно забирает ребёнка, не предупреждая.

Она уже написала заявление в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливают виновников произошедшего.

Ранее мы писали, что пантера напала на трёхлетнего ребёнка в цирке Ангарска. На представление мальчика привёл отец. Они хотели сделать фото с животным, но пантера набросилась на ребенка.

Мальчик сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. У него травмы головы. Ему дают антибиотики и делают перевязки.

В цирке утверждают, что в день происшествия представления не было, а пантеры в их программе якобы отсутствуют.