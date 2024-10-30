Делегация Могилевской области побывала с рабочим визитом на ведущих предприятиях Астраханской области

Завершился визит в Астраханскую область делегации Могилевской области. Накануне гости из Республики Беларусь посетили ряд предприятий региона.

Особый интерес у белорусских коллег — к астраханскому опыту выращивания аквакультуры. В Могилевской области создано предприятие по производству форели — от икринки и мальков до товарной рыбы. Ведётся строительство двух новых комплексов с новейшими технологиями по круглогодичному выращиванию рыбы.

Первым объектом посещения стала компания «Рыбные корма», которая является резидентом особой экономической зоны «Лотос». В настоящее время успешно работает первая очередь завода, рассчитанная на выпуск 25 тысяч тонн кормов для промышленной аквакультуры форелевых и осетровых видов. В планах на 2025 год — ввод в эксплуатацию второй очереди, что позволит увеличить объёмы производства в два раза.

«Астраханские технологии производства рыбных кормов уникальны, и мы возьмём их на вооружение, — отметил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко. — По итогам визита в Астраханскую область мы сделаем определенные выводы и уточним подходы».

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, члены могилёвской делегации также ознакомились с работой компании «Белуга», которая выращивает на ферме в 450 садках рыбу осетровых видов. В маточное стадо, которое насчитывает более пяти тысяч голов, входят каспийская белуга, русский осетр, стерлядь и шип. Для аквакультуры здесь созданы условия, максимально приближенные к естественным. У предприятия есть собственное производство. Астраханскую икру знают далеко за пределами региона.

«Было очень интересно изучить опыт астраханских коллег, потому что мы тоже готовим сейчас у себя маточное поголовье для того, чтобы получить икру для воспроизводства», — поделился впечатлениями директор ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» Могилёвской области Юрий Куксенков.

Компания «Гекса — Лотос» — резидент особой экономической зоны «Лотос» — в течение ряда лет успешно сотрудничает с партнёрами из Республики Беларусь. В частности, она закупает полиэфирные геотекстильные ткани на Могилевском заводе по производству строительных материалов «Махина-ТСТ», которые использует в своём производстве. Готовая продукция отправляется по разным адресам, в том числе и в Республику Беларусь.

«Нашей общей задачей считаю наладить сотрудничество резидентов нашей свободной экономической зоны и астраханской ОЭЗ «Лотос, — отметил глава администрации СЭЗ „Могилев“ Павел Мариненко. — Для этого у нас есть много возможностей».

Из Наримановского района делегация отправилась в Икрянинский район, где функционирует тепличный комплекс «Кедр». Гостям рассказали об уникальности высокотехнологичного сельскохозяйственного предприятия: здесь все производственные процессы полностью автоматизированы, в теплице круглогодично поддерживаются температура, освещение и влажность, благоприятные для выращивания экологически чистой продукции.

В нынешнем сезоне в закрытом грунте было выращено 6,5 тысячи тонн овощей. Продукция «Кедра» пользуются спросом на рынках Астрахани и российских регионов.

«Тема тепличных комплексов для нас актуальна. В Могилёвской области продолжается модернизация подобных комбинатов, и нам особенно интересно было узнать, как на „Кедре“ функционируют системы воздухоподачи и экономии тепла. Эти технологии мы планируем более внимательно изучить и адаптировать у себя», — прокомментировал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.

Члены делегации Могилёвской области также посетили АО «Астраханский морской порт», осмотрели мощности предприятия и выразили заинтересованность в сотрудничестве.

«Цель нашего визита в Астраханскую область — найти новые рынки сбыта. Нам интересна астраханская логистическая база, — отметил генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Максимович. Беларусь экспортирует в месяц 80–90 тысяч кубометров пиломатериалов на различные рынки. Готовы сотрудничать с Астраханской областью, чтобы активизировать перевалку наших грузов в страны Прикаспия, и в первую очередь — в Иран».