В Тобольске прокуратура добилась признания недействительным кредита, оформленного на пенсионерку мошенниками

В Тобольске по иску прокурора признан недействительным кредитный договор, заключенный 57-летней пенсионеркой под влиянием мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В марте текущего года женщине позвонили незнакомцы, которые убедили ее оформит кредит на свое имя. Пострадавшая, оставаясь на связи, открыла приложение "Тинькофф" в котором мошенники через удаленный доступ оформили кредит на 500 тыс. руб. Пенсионерка сняла в банкомате деньги и перевела их мошенникам.

Осознав произошедшее, пожилая женщина обратилась в полицию. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у потерпевшей под воздействием других лиц на момент описываемых событий отмечалось ошибочное смысловое восприятие и оценка ситуации, которое привело к формированию у нее заблуждения относительно существа природы сделки в момент ее совершения, она была не способна понимать направленность и социальное значение совершаемых с ней действий и оказывать им сопротивление.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным и возложении на "Тинькофф Банк" обязанности предоставить в бюро кредитных историй сведения об отсутствии у заявительницы задолженности по кредитному договору.



Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства.