Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами совершил экстренную посадку во время рейса в Хабаровском крае. Как пишет SHOT, судно компании "Универсал-Авиа" совершало рейс из посёлка Тугур в посёлок Бриакан. Ми-8 приземлился недалеко от посёлка Тугур спустя некоторое время после вылета с аэродрома.

На борту было 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

"Командир воздушного судна по спутниковой связи сообщил, что предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник.

На место вылетел спасательный вертолёт. Причины происшествия выясняются.