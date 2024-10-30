Американский сенатор Бен Кардин поддержал право Киева атаковать Урал

Американский сенатор Бен Кардин поддержал право Киева проводить атаки вглубь России. Об этом он заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему под видом экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сообщают "Известия".

При этом дипломат привел ряд аргументов против ударов ВСУ вглубь России.

"Во-первых, есть ограничения для НАТО. Вторая проблема заключается в том, что есть много наших стран-партнеров, которые работают с нами, оказывая помощь Украине, но не поддерживают использование поставляемого оружия для целей в России", — сказал он.

Также политик рассказал, что выборы в США повлияют на положение Украины.

"Я думаю, что Дональд Трамп ужасный переговорщик, и я думаю, что Украина будет в беде, если он будет избран президентом. Мой кандидат – вице-президент Харрис. Я за нее", — заявил сенатор.