В Тюмени возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы

В Тюмени по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении земли нефтепродуктами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что разлив нефтепродуктов неизвестного происхождения был обнаружен по ул. Полевая, д. 109, стр. 9. По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний, пробе отхода производства и потребления присвоен III класс опасности отходов и установлен компонентный состав. Площадь загрязнения составила порядка 100 кв.м.

Ущерб почве превысил 500 тыс. руб.

Прокуратура округа направила материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в отдел полиции № 8 УМВД России по Тюмени для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры округа.