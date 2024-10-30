Блогершу Кристину Рэй убили в Сочи

Экс-обладательницу "самых больших губ в России" Кристину Рэй убили. Так говорят её близкие, которые не верят в несчастный случай, пишет МК.

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Источники заявили о ее наркозависимости. Сейчас семья ждет результатов вскрытия.

Близкие забили тревогу 28 сентября после того, как девушка перестала выходить на связь. Девушку нашли спустя месяц в канализационном коллекторе. Тело девушки долго пролежало в коллекторе, она была обнажена. Ее опознали по татуировкам.

Сейчас рассматриваются две версии гибели блогерши: по одной из них, девушка искала закладку, спустилась в канализацию, но её сбило потоком воды. Также проверяется криминальная версия, что Кристину могли убить.

Девушка родилась в Южно-Сахалинске, а затем переехала в Сочи. В 22 года Рэй вошла в Книгу рекордов как обладательница самых больших губ - девушка неоднократно делала пластику. Также делала татуировки на голове и необычный пирсинг на лице.