Сбербанк опять приостанавливает запись на сделки по "Семейной ипотеке"

Сбер с 30 октября приостанавливает запись на сделки по "Семейной ипотеке" в связи с исчерпанием лимита, но продолжит принимать заявки по программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке. Запись на сделки по программе "Семейная ипотека" будет возобновлена сразу после выделения дополнительного лимита, добавили в пресс-службе.

Последний раз Сбер приостанавливал прием заявок из-за исчерпания лимитов 18 сентября. Средства были перераспределены 7 октября, Сберу было выделено 90 млрд рублей, после чего министр финансов Антон Силуанов заявил, что проблем с финансовые обеспечением этого вопроса в ближайшее время нет. Однако 25 октября Центробанк снова повысил ключевую ставку, с 19% до 21%, а значит, нагрузка на бюджет для субсидирования программы опять выросла непредвиденно для Минфина.

Также стало известно, что крупнейшие банки перестали выдавать семейную ипотеку без субсидирования ставки застройщиком. Кредитные организации начали выдвигать обязательные условия по внесению фиксированного платежа за сохранение низкого процента по льготным кредитам. Как следствие, все дополнительные расходы девелоперы закладывают в стоимость квадратного метра, повышая конечную стоимость жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин решил переговорить с главой Сбербанка Германом Грефом из-за жалоб на то, что банки "фактически начали торговать ипотекой".