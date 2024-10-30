Сменился председатель Федерации независимых профсоюзов России

В Москве состоялся XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). На нем избран новый председатель организации. Также изменен устав Федерации.

На заседании выступил президент Владимир Путин. В большом выступлении он рассказал о важной роли Федерации в России. После состоялся доклад нового руководителя – Михаила Шмакова сменил Сергей Черногаев. Теперь уже экс-председатель получил пост президента ФНПР. Сергей Черногаев выступил с первой речью в новом статусе.

"Михаил Викторович уже произнес фразу о том, что мы с вами представляем одну команду корабля. Поэтому вместе будем двигаться по намеченному курсу, и наш успех зависит от того, насколько слаженно будет работать команда. Только в этом случае мы сможем достичь всех поставленных целей", - сказал Черногаев, его слова приводит telegram-канал ФНПР.