Минпромторг может ввести маркировку сладостей

Минпромторг может ввести маркировку сладостей. Как сообщают "Ведомости", эксперимент стартует 15 декабря.

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Проект постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В эксперимент включат шоколад, пирожные, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, джемы, фруктовое и ореховое пюре, жевательную резинку, а также консервированные с помощью сахара фрукты, орехи, овощи и другие виды сладостей.

Система маркировки в России стартовала в 2019 году. Ее цель - противодействие фальсификату. В нее уже вошли молочная продукция, безалкогольные напитки, табак, обувь и другое.