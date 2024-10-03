В Астрахани продолжаются масштабные работы по замене изношенных сетей водоснабжения и канализации

Так, на средства специального казначейского кредита рабочие приступили к строительству трубопровода в районе улицы 8-я Железнодорожная. Он заменит одну из двух действующих магистралей, которые обеспечивают водоснабжение микрорайонов Бабаевского, Астрахань-2, Станции Болдинской пристани, поселков Караагаш и Кири-кили. Вторую линию ранее заменили специалисты Астрводоканала. Обе ветки были крайне изношены, отмечает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Работа предстоит масштабная, часть водовода пройдет под железнодорожными путями, а всего необходимо проложить более 1,5 километра магистрали. На сегодняшний день готовность объекта составляет 25%. Запустить новую линию должны до конца года. Всего на обновление коммунальной инфраструктуры областного центра направлено более 11 млрд рублей. В рамках первого этапа уже завершены работы на 44 объектах, заменено почти 20 км трубопровода. Но на этом работа не останавливается. Совместно с Фондом развития территорий нами разработана долгосрочная программа модернизации, рассчитанная на период до 2030 года. Она затронет все проблемные участки водопроводов, канализации и теплосетей города", - сообщил Игорь Бабушкин.