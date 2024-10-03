В День пожилого человека астраханцы "серебряного" возраста посетили картинные галереи и побывали на экскурсиях в музеях

В Международный день пожилых людей, Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина и её филиалы — отдел зарубежного искусства, Дом-музей Б.М. Кустодиева, Дом-музей Велимира Хлебникова, МКЦ «Дом купца Тетюшинова» традиционно организовали для астраханцев и гостей города «серебряного» возраста посещение основных экспозиций музеев на бесплатной основе., сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

Также в этот день состоялись обзорные экскурсии в картинной галерее и филиалах. Посетители имели возможность не только осмотреть экспозиции, но и пообщаться с научными сотрудниками, задать вопросы и получить интересующую их информацию.

По окончании организованных мероприятий гости поблагодарили администрацию Астраханской картинной галереи и выразили желание встретиться вновь в пространстве музеев.