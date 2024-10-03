Лучших астраханских педагогов наградили в преддверии Дня учителя

В преддверии Дня учителя врио губернатора Астраханской области Денис Афанасьев поздравил педагогических работников с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил, что развитие системы образования – одна из приоритетных задач правительства Астраханской области.

В регионе продолжается строительство и оснащение образовательных учреждений. В этом году было построено две новые школы, еще в четырех завершен капитальный ремонт. Открываются новые «Точки роста» и кванториумы, учебные заведения оснащаются современным оборудованием, обновляются мастерские в учреждениях профессионального образования. На сегодняшний день в Астраханской области трудятся более 17 000 педагогов, из них 7395 в школах.

Отличившихся специалистов сегодня наградили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Астраханской области.

Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма министерства просвещения Российской Федерации, а также Думы и министерства образования и науки Астраханской области.

Поздравляя весь педагогический коллектив региона, министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак подчеркнула, что система образования в Астраханской области постоянно совершенствуется – повышается уровень результатов ЕГЭ, преподаватели принимают участие в федеральных проектах. По словам министра, правительство региона продолжит оказывать поддержку педагогическим кадрам, обеспечивая престиж профессии.