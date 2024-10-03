Почти 300 творцов приняли участие в региональном конкурсе пленэрных работ «Астраханская палитра»

В минувшие выходные в Астраханской области состоялся Областной конкурс пленэрных работ «Астраханская палитра», который впервые вошел в состав Открытого конкурсного проекта «Шаг к успеху» и проводился в рамках реализации национального проекта «Культура».

Учредителем конкурса является министерство культуры Астраханской области, организатором — Учебно-методический центр по художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и искусств.

В 2024 году конкурс пленэрных работ был проведен впервые. Участниками конкурса стали 298 учащихся и преподавателей детских школ искусств и студентов Астраханского художественного училища имени П.А. Власова.

Пленэр — это создание картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. Так как конкурс посвящен Астрахани, задачей участников было передать в своих работах красоту родного города. Самые юные художники, учащиеся детских художественных школ и школ искусств, расположились на территории Астраханского кремля. Студенты художественного училища и преподаватели работали на улице Советской, где гармонично сочетаются богатое прошлое нашего края и его динамичное настоящее.

Художественные работы участников пленэрного конкурса оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты по изобразительному искусству, преподаватели Астраханского художественного училища имени П.А. Власова: член Союза художников России Игорь Парахин и член Союза акварелистов России Екатерина Куликова.

Жюри возглавила Анна Грибанова — и.о. декана факультета «Скульптура», доцент кафедры «Живопись» Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Московского Союза художников.

По итогам работы жюри среди 201 участника в номинации «Живопись» звания лауреата I степени удостоены 12 участников, лауреатами II степени стали 16 участников, диплом лауреата III степени присудили 15 участникам, дипломантами конкурса стали 18 участников.

В номинации «Графика» из 97 участников лауреатами I степени стали 13 участников, лауреатами II степени — 13 участников, лауреатами III степени — 9 участников, дипломы присудили 10 участникам.

В дальнейшем работы победителей Областного конкурса пленэрных работ будут представлены на художественной выставке.