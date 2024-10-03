04 Октября 2024
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Наука и техника Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские студенты обнаружили остатки средневекового дома в ходе раскопок древнейшего города Саксин

Студенты-практиканты факультета истории и социальных коммуникаций Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева приняли участие в Нижневолжской археологической экспедиции около села Самосделка Камызякского района. Об этом сообщают в пресс-службе университета.

В течение последних двух лет раскопки на Самосдельском городище ведутся при финансовой поддержке гранта РНФ в рамках проекта «Город Саксин – столица неизвестной страны в дельте Волги». Руководит мероприятием кандидат исторических наук, руководитель школы «Археология Нижнего Поволжья» Дмитрий Васильев. Экспедиция была организована совместно с Астраханским музеем-заповедником.

В 2024 году археологи проводили исследование культурных напластований, связанных с периодом монгольского нашествия и вышли на уровень XII столетия. Эти слои содержат фрагменты разрушенных и сгоревших сооружений начала XIII века. Кроме того, здесь же располагаются многочисленные останки незахороненных жителей города Саксина, которые погибли в ходе монгольского нашествия.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Ниже слоёв монгольского нашествия открывается картина мирной жизни крупного и богатого торгового города – остатки многокомнатного дома с квадратными помещениями и печами-тандырами внутри, который встроен в общую городскую планировку. Задачей исследователей на будущий год является изучение этого дома и скрывающейся под ним крепостной стены, которая была частично разобрана в XI-XII веках.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, совместно с АРОО «Ассоциация детских и молодежных общественных объединений» на базе экспедиции создали полевой лагерь для школьников. Ребята попробовали себя в новой профессии, которая в будущем может стать их призванием.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Помимо раскопок, практиканты и волонтёры стали участниками образовательной программы. Ведущие специалисты провели для них лекции, посвящённые актуальным вопросам средневековой археологии астраханского Поволжья, а астрономы из Клуба астрономов-любителей имени Ф. И. Зигеля рассказали интересные факты о небесных телах. Также студенты построили настоящий горн для обжига керамики, и изготовили образцы посуды по средневековым методам.

Теги: раскопки, астраханские студенты, археологическая экспедиция, древний город саксин


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