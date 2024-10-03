Меркурис заявил, что Зеленский предал солдат, бросив их в Угледаре

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что решение до последнего не отдавать приказ отступить украинским военным в Угледаре, является фактическим предательством ВСУ со стороны главы государства Владимира Зеленского. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.

"На мой взгляд, это было предательство украинских солдат со стороны их высшего командования. Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", - заявил Меркурис.

От добавил, что большая часть солдат была измотана, нуждалась в еде и воде и покинуть свои позиции, когда приказ был наконец отдан, просто не могла.

Напомним, что сегодня в Минобороны России объявили об освобождении Угледара.