YouTube объявил об увеличении длины Shorts до трех минут

YouTube объявил, что с 15 октября максимальная длина вертикальных видео Shorts будет увеличена с одной до трех минут.

"Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", - говорится в сообщении видеохостинга.

Это не единственное изменение, которое затронет Shorts - пользователи YouTube вскоре смогут самостоятельно ограничить количество коротких видео, отображающихся в главной ленте.