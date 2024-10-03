"Впитать с молоком матери": Путину понравилось предложение ввести "Разговоры о важном" для детсадовцев

Президенту России Владимиру Путину понравилась идея о введении "Разговоров о важном" сразу с детского сада, а именно - с пятилетнего возраста. С таким предложением выступила одна из финалисток конкурса "Учитель года", обратившись к главе государства.

"Не случайно у нас в народе возникли вот эти устойчивые обороты как: впитал в себя что-то с молоком матери. Это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, братом или сестрой, младшей или старшей. Это правильная и очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю", - цитирует Путина Интерфакс.

При этом президент отметил, что перегибать с уроками не стоит: все должно быть объективно, доходчиво, искренне и главное - в меру. Он также добавил, что сейчас "Разговоры о важном" ведутся в школах и дают хороший результат.