Суд избрал меру пресечения первому фигуранту дела биржи Cryptex

Замоскворецкий суд вынес первую меру пресечения по уголовному делу об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Один из фигурантов дела отправлен под домашний арест.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда, под арестом Александр Терещенко пробудет до 28 ноября. Ему вменяют сразу три статьи: ч. 1, 2 ст. 210 УК (Организация преступного сообщества или участие в нем); ч. 3 ст. 272 УК (Неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 2 ст. 187 УК (Неправомерный оборот средств платежей); п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК (Незаконная банковская деятельность).

Мера пресечения в отношении остальных фигурантов будет рассмотрена в ближайшее время.

Преступное сообщество создали в 2013 году. В структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению Следственного комитета, фигуранты дела с помощью сервисов "вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств". В собственности у подозреваемых нашли вертолеты "Робинсон", автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы и более 1,5 млрд рублей.

Обыски прошли в Санкт-Петербурге и еще в 14 регионах страны.