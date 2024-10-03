В Минобороны России объявили об освобождении Угледара

Российские войска смогли взять под контроль город Угледар, находящийся в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Это был последний опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении. Более того, взятие Угледара обезопасило трассу Донецк - Мариуполь.

Ранее уцелевшие боевики 72-й отдельной механизированной бригады рассказали, что оставление Угледара украинскими боевиками было не организованным отходом, а хаотическим бегством.