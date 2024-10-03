В Екатеринбурге локализовали пожар в мужской колонии на Монтерской

Огнеборцы смогли справиться с пожаром в мужской колонией строгого режима №10 в Екатеринбурге. Ранее горожане сообщали. что видели черный дом со стороны улицы Монтерская.

как сообщили в пресс-службе областного МЧС, загорелась кровля административного здания на территории колонии. Пожар распространился на 400 кв.м., однако через час после прибытия спасателей, горение удалось ликвидировать.

В ликвидации было задействовано 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. Пострадавших нет. Причин возгорания в МЧС пока не называют, однако в ГУФСИН заявили, что началось оно именно на кровле.