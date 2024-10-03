1,5 млрд рублей и дорогие машины: следователи допрашивают подозреваемых в деле о незаконном обороте денег

Более 1,5 млрд рублей изъяли при обысках по делу о незаконном обороте денег и криптовалют в России. Речь идет об обысках по делу Cryptex, которые прошли в Санкт-Петербурге и еще в 14 регионах страны.

Преступное сообщество создали в 2013 году. В структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению Следственного комитета, фигуранты дела с помощью сервисов "вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств".

В собственности у подозреваемых нашли вертолеты "Робинсон", автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы и много денег.

96 человек сейчас допрашивают следователи в Главном следственном управлении СК России в Москве, сообщает телеграм-канал ведомства.

Нескольким предполагаемым преступникам уже предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Незаконная банковская деятельность".

Сейчас суд избирает им меру пресечения. Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество.