Тюменские ученые разработали эффективный корм для осетровых рыб

Тюменские ученые разработали эффективный корм для осетровых рыб, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Добавку разработали ученые ГАУ Северного Зауралья. Работа над формулой велась в течение пяти лет.

У личинок осетровых, в отличие от других видов рыб, пищеварительная система формируется до 60 суток. Тюменцы создали легкоусвояемую добавку, содержащую все необходимые полезные вещества.

Предлагаемый продукт состоит из микробного белка, льняного масла и жирных кислот. Экспериментируя с пропорциями компонентов на килограмм корма, ученые нашли оптимальный вариант их соотношения.

"Разработанная белково-липидная добавка позволяет существенно улучшить любой, даже не самый качественный корм. Благодаря уникальному сочетанию полезных компонентов темпы роста рыбы увеличиваются в полтора-два раза, а кормовые затраты во столько же раз сокращаются. При этом молодь осетровых практически не подвержена бактериальным инфекциям и желудочно-кишечным заболеваниям, а ее выживаемость возрастает до 97% по сравнению с обычным показателем в 30%", - говорится в сообщении.

Уже несколько рыбоводных хозяйств успешно опробовали новую технологию. Есть индустриальные партнеры, заинтересованные в перспективном сотрудничестве.