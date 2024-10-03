03 Октября 2024
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Фото: Reuters/Lisi Niesner

Дочь певицы Успенской нашлась в Израиле

Нашлась дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина - она улетела из России в Израиль, причем в "стране обетованной" она оказалась за несколько часов до начала массированной атаки Ирана.

"Любовь Успенская обрадовалась, когда узнала, что с Татьяной всё хорошо, но до сих пор переживает из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Из-за большого спроса на авиабилеты и уменьшения числа рейсов, Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней", - пишет telegram-канал Mash.

Ранее певица сообщила, что не может дозвониться до 34-летней Татьяны Плаксиной уже несколько дней. Она рассказала, что после поездки в Баку нашла дома вещи и телефон дочери. По словам артистки, Татьяну могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики.

Успенская просила всех, кто что-либо знает о ее дочери, сообщить об этом. Адвокат певицы Елена Сенина также заявила об украинском следе в исчезновении ее дочери. Она добавила, что у Плаксиной есть наркотическая зависимость, однако сейчас она "в завязке". Адвокат утверждает, что главная цель мошенников – не дочь певицы, а ее мать, "потому что она родилась в Киеве и открыто поддерживает политику России в отношении Украины".

Теги: Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Израиль


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