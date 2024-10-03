03 Октября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка пожаловалась, что в психбольнице ее привязали к кровати в мужской палате и не пускали в туалет

Жительница Екатеринбурга рассказала об ужасах, которые якобы творятся ГАУЗ СО "СОКПБ" на Сибирском тракте. По ее словам, после госпитализации ее насильно раздели, положили в палату к мужчинам и привязали к кровати.

Как передает историю девушки "Инцидент Екатеринбург", все началось со случайного передоза успокоительными. По словам пострадавшей, как только у нее появились первые симптомы, она сразу же вызвала "скорую" и попросила о помощи. Прибывший на вызов врач предложил госпитализацию для дальнейшего вывода токсинов, на что девушка согласилась. Она также заявила, что не преследовала цель покончить с собой, а только просчиталась с дневной нормой препарата.

Пациентку отвезли в отделение токсикологии ГАУЗ СО "СОКПБ", после чего и начали происходить странности.

"Раздели и положили в палату реанимации еще с 5 мужчинами. По непонятным мне причинам привязали к кровати, хотя я не оказывала сопротивления. При попытке обратиться к медперсоналу, на 4-й раз от меня все же отмахнулись: "Девушка, вы не видите, мы заняты", и продолжили игнорировать, периодически угрожая, мол, если я так и дальше продолжу их отвлекать, меня надолго там закроют", - поделилась екатеринбурженка.

Ночь выдалась тяжелой: девушке позволили сделать якобы всего несколько глотков воды, а в туалет, по ее словам, и вовсе не пустили. Утром же пришел психиатр, который выявил, что пациентка дееспособна и адекватна, однако, по неизвестной причине, отказал в просьбе ее выписать. Девушке якобы также отказали в просьбе вернуть телефон или сообщить сестре о том где она и когда ее выпишут. Отпустить пациенту согласились только к обеду.

"Лучше от их терапии не стало. Выдали вещи. Сначала забыли отдать телефон, документы и украшения. После замечания отдали. Потом заметила, что из сумки пропали предметы гигиены. Будучи уже дома, заметила, что в выписке не прописано, какие препараты и в каких дозах вводились. Разбираться не было ни времени, ни сил, ни желания, главное, что выпустили", - рассказала екатеринбурженка.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области, к моменту публикации ответ получен не был.

Теги: Екатеринбург, госпитализация, издевательства


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