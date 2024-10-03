Теперь официально: Александр Попов назначен прокурором Тюменской области

Прокуратуру Тюменской области возглавил силовик из Башкирии Александр Попов. Сегодня об этом объявили официально. Указ о назначении с подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Срок полномочий - пять лет.

Ранее кандидатура Александра Попова была рассмотрена и утверждена на совместном заседании профильных комитетов Совета Федерации. Владислав Московских назначен на должность прокурора Курганской области.