Экс-глава минтранса Башкирии признал вину по делу о взятке

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов выразил отношение к вменяемому ему получению взятки.

"Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину он признал в полном объеме и дал показания на совершение преступления другим лицом", - приводит ТАСС заявление следователя, сделанное при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.

По версии следствия, в мае 2023 г. министр потребовал деньги за покровительство и помощь в получении платежей за уже выполненные работы, в противном случае грозил, что денег не будет. Руководство компании согласилось дать взятку. В отношении Клебанова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". 7 мая чиновника уволил глава региона Радий Хабиров.