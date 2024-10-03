Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли в Викуловском районе

Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли в Викуловском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В новом ФАПе медицинскую помощь смогут получить не только жители села Нововяткино, но и соседних деревень.

"Здесь так уютно, светло и удобно работать! В нашем ФАПе появилось современное оборудование, которого раньше не было: дефибриллятор, сенсорный электрокардиограф, одеяло с подогревом и щит для транспортировки больных", - рассказала акушерка с 36-летним стажем Ирина Старостина.

Медицинский пункт подключен к интернету, что позволяет с рабочего места назначать анализы, записывать на обследования, видеть результаты и проводить телеконсультации с врачами из Областной больницы №4. Ранее по программе модернизации ФАП получил санитарный транспорт.

В Нововяткино сегодня проживает 253 человека. В ноябре на работу выйдет фельдшер из декретного отпуска.



Строительство фельдшерско-акушерского пункта велось по программе "Модернизация первичного звена" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ранее в рамках этой программы был открыт новый ФАП в Бердюжском районе, а также в поселке Заречный Вагайского района.