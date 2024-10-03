Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге завершилась раньше срока

Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге завершена, причем все сделано раньше планируемого срока. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности удалось восстановить 23,1 гектара земель. Полигон использовался с 1965 года для хранения твердых бытовых отходов, пока не был закрыт в 2015 году. За это время на площадку привезли более 6 млн кубических метров мусора, а в 2021 году началась рекультивация, состоявшая из двух этапов.

На первом этапе специалисты сформировали массив из отходов, придав откосам нужный угол, сделали изолирующий экран. Мастера обустроили 126 дегазационных скважин, а также стоки и бассейн для жидкости, которая образуется в процессе разложения. Затем мусор засыпали супесью, отсевом и плодородным грунтом.

На втором этапе верхний слой засеяли многолетними злаками и бобовыми (овсяницей, клевером, тимофеевкой и райграсом) – растениями с разветвленной корневой системой. Это закрепит почву и не даст образованному холму разрушиться.

Как пояснил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко, рекультивация нацелена на запуск процесса почвообразования – так мусор постепенно разрушается естественным путем. Сейчас вместо Широкореченского полигона существует лишь зеленый холм высотой 45 метров, находиться там безопасно.

В течение ближайших лет в мэрии продолжат наблюдать за состоянием бывшего полигона. Гарантия подрядчика на качество выполненных работ будет действовать три года.

Ранее сообщалось, что рекультивация Широкореченского полигона будет полностью завершена к середине октября 2024 года.