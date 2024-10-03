Крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на то, что долго грузятся фото и файлы, невозможно быстро отправить сообщение или опубликовать пост. Проблемы возникают и при попытке совершить звонок. У некоторых приложение не работало вообще.

Так следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и сервиса Downdetector.su.

Как пишут "Известия", мессенджер стал плохо работать и в мобильном и в компьютерном приложениях.

Сегодня днем было зафиксировано более трех с половиной тысяч жалоб. Больше всего - из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областей.

Предыдущий массовый сбой в работе Telegram в России произошел 1 октября. Он совпал с началом массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе мобильного приложения и оповещений.