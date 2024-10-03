Экс-топ-менеджерам "Телты" грозят реальные сроки

Обвинение просит приговорить гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова к восьми годам лишения свободы, а главного бухгалтера предприятия Елену Гришину — к семи годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Их обвиняют в даче взяток начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. При этом взятки передавались в виде телевизора, самоката и квадрокоптера. Общую стоимость техники оценили в 170 тыс. руб. Для самого Слюсаря надзорное ведомство просит семь с половиной лет колонии.

Завтра, 4 октября, подсудимые должны выступить с последним словом. Затем Солнечногорский гарнизонный военный суд удалится на вынесение приговора.

Ранее Высоков и Гришина дали показания о даче взяток на сумму 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, а также сотруднику военной приемки Андрею Лукину — на сумму 6,8 млн руб. Дело первого еще расследуется, а второй уже предстал перед судом в Перми. Уголовное же преследование в отношении взяткодателей прекратили как в отношении лиц, добровольно сообщивших о преступлениях.