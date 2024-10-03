В отправленном на "Уралвагонзавод" Leopard могут быть "чувствительные технологии"

Захваченный в зоне специальной военной операции и переданный на "Уралвагонзавод" танк Leopard может содержать в себе "чувствительные технологии", так как изначально его производили не для экспорта.

"В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также были захвачены в Украине в прошлом, танки Leopard 2A6, отправленные в страну, не были созданы специально для экспорта, а взяты непосредственно со складов немецкой армии, что означает, что в этих машинах, как ожидается, внедрены более чувствительные технологии", - отмечает издание Military Watch Magazine.

Напомним, ранее стало известно, что на "Уралвагонзавод" доставлен немецкий танк Leopard, подбитый российскими военными в ходе специальной военной операции. Трофейная машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" уже приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка.