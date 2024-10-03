На форуме 100+ Technobuild предложили платить студентам-строителям за практику

Студентам строительной специализации, а также начинающим специалистам, проходящим практику на стройке, предложили выдавать зарплаты. С такой инициативой выступил президент Национального объединения строителей Антон Глушков во время форму 100+ Technobuild, проходящем в Екатеринбурге.

Глушков уверен, что достойная оплата труда позволит удержать людей в профессии и улучшить ситуацию с кадрами. Например, в Свердловской области не хватает порядка 1,5 тыс. человек. Аналогичная ситуация и в Тюменской области.

Сейчас, по словам Глушкова, только 40% выпускников строительных вузов идут по своей специальности.

На этом же форуме сегодня Глушков заявил, что пока строительство занимает четвертое место среди отраслей по заработной плате. В УрФО средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей.