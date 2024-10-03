Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу

Нобелевскую премию мира в этом году могут вручить генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу, говорят эксперты. Его основные соперники - Международный суд и Агентство ООН по делам палестинских беженцев. Об этом пишет Reuter со ссылкой на мнения экспертов.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. За это время премии получили 97 человек и организаций. Номинантов держат в секрете 50 лет, но те, кто их выбирает, могут раскрыть тайну. Всего в 2024 году на Нобелевскую премию мира номинировали 285 кандидатов. Полный список держится в секрете.

Среди также известных в этом году – Папа Римский Франциск, британский натуралист Дэвид Аттенборо, американский миллиардер Илон Маск, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-президент США Дональд Трамп.

Агентство Reuters при этом отмечает, что норвежский Нобелевский комитет может не вручить премию вообще. Такое случалось уже 19 раз.

Нобелевская премия мира дает не только престиж, но и хорошее вознаграждение. В 2023 году размер призового фонда увеличили на 10%. Теперь номинант получает диплом, примерно один миллион долларов и медаль из 18-каратного золота. Объявление имен лауреатов проводится в Осло 10 декабря. В этот день отмечают годовщину смерти Альфреда Нобеля.

2 октября 2024 Антониу Гуттериша объявили персоной нон-гранта в Израиле за отказ бороться против терроризма. Он занимает должность генсека ООН с 1 января 2017 года.