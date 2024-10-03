Мосгорсуд утвердил приговор Абызову

Признан законным приговор экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Решение принял Мосгорсуд. Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции.

Абызов и еще 12 человек обвинялись в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В декабре 2023 г. Абызов приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима. В 2020 г. суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд руб. В 2023 г. стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд руб.