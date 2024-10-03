03 Октября 2024
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Фото: пресс-служба партии &quot;Единая Россия&quot;

Новый полпред в УрФО заявил о намерении посетить все подконтрольные ему регионы и города

Артем Жога заявил, что намерен посетить каждый регион УрФО, чтобы лично познакомиться с руководителями и узнать о самых острых проблемах, нуждающихся в оперативном решении.

"В планах – посетить все субъекты Урала. Лучше всех о проблемах и достоинствах своих регионов знают их руководители, работники администраций и, конечно, сами жители. Поэтому обязательно проведу ряд встреч для погружения в специфику округа", - написал новый полпред в УрФО в своих социальных сетях.

Он также добавил, что Урал имеет огромный технический, промышленный и человеческий потенциал. Жога заявил, что сделает все, чтобы приумножить достижения региона и направить их на скорейшее наступление Победы.

"Работа на благо Отечества не имеет выходных и проходных! В ближайшее время со всей ответственностью приступлю к исполнению новых обязанностей", - добавил полпред.

Теги: Жога, полпред, поездка, регион


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