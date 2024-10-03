В школе южноуральского Коркино открылся новый современный стадион

В начале октября в средней школе №1 имени Героя России Сергея Кислова Коркинского муниципального округа Челябинской области прошло торжественное открытие современного многофункционального школьного стадиона. Воплотить мечту учеников помогла Русская медная компания.

"Поздравляю вас с таким прекрасным подарком. Теперь у вас есть возможность заниматься спортом и физкультурой в отличных условиях. И неважно, станете вы профессиональными спортсменами или нет. Главное, спорт научит вас преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. А это обязательно поможет вам самореализоваться в дальнейшей жизни. Уверен, что этот замечательный стадион станет для вас новым центром притяжения", - отметил директор обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, школьный стадион состоит из нескольких площадок для занятий разными видами спорта: покрытое искусственным газоном поле для мини-футбола; беговые дорожки 50 и 200 метров, площадки для воркаута, для баскетбола и волейбола с резиновым покрытием. Есть также прыжковая яма и двусторонняя трибуна на 30 посадочных мест, разделяющая сектора стадиона и позволяющая болельщикам наблюдать за спортивными баталиями на любой из площадок. Территория стадиона освещается в темное время суток, а к зданию школы ведут асфальтированные дорожки, вдоль которых высажен декоративный кустарник.

"Спорт и физкультура являются приоритетными направлениями в развитии подрастающего поколения. Именно на школьных стадионах, на уроках физкультуры впервые проявляются спортивные предпочтения и таланты ребенка. Поэтому в каждой школе должен быть современный и красивый стадион – такую задачу поставил перед собой муниципалитет. И мы очень благодарны РМК и лично Игорю Алексеевичу Алтушкину, Анатолию Александровичу Еремину за поддержку нашей идеи и помощь в реализации проекта. Это был самый первый шаг, и нам задали высокую планку. В округе есть еще школы, где совсем нет никакого стадиона или они устарели. Будем в дальнейшем строить школьные спортивные объекты, стараясь соответствовать тем высоким требованиям", - рассказала глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

В день открытия новый спортивный объект принял первых спортсменов. Беговую дорожку опробовали призеры муниципальных и областных легкоатлетических соревнований Александра Огарь, Александра Ярушина и Вероника Гасанова. Продолжился праздник веселыми стартами и товарищескими играми по футболу и баскетболу.