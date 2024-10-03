В Магнитогорске батутный парк заплатит 400 тысяч рублей из-за травмы позвоночника у ребенка

Ленинский районный суд Магнитогорска взыскал с батутного парка почти полмиллиона рублей в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетней. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

В сентябре 2023 года 9-летняя девочка получила травму спины в батутном парке "Jump" в Магнитогорске, прыгнув в яму с поролоновыми кубиками. После этого у несовершеннолетней обнаружили компрессионный перелом позвонков, из-за чего она на протяжении более четырех месяцев проходила восстановительное реабилитационное лечение.

Суд установил, что ребенок получил травму в результате того, что батутный парк не обеспечил надлежащей безопасности оказываемой услуги. Прыжки детей от 3-х до 18 лет должны были происходить только в присутствии инструктора, но его не было на месте. Он помог достать девочку только после просьбы матери.

Суд взыскал с владельца батутного парка компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб., а также штраф в размере 100 тыс. руб.

Напомним, в июле 2023 года в Тюмени по иску прокурора парк развлечений выплатил 75 тыс. руб. ребенку, который спрыгнул с элемента игрового оборудования "Бассейн с полосой препятствий" и получил закрытый перелом кости левой стопы.