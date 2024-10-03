03 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Маркировку продуктов по степени вреда для здоровья могут вновь ввести в России

Маркировку продуктов по степени вреда для здоровья могут вновь запустить в России. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет телеграм-канал ДумаТВ.

Он отметил, что в стране уже 40 миллионов человек страдают ожирением в запущенной форме. Это способно не только подорвать здоровье, но и сократить продолжительность жизни.

Чернышов считает, что нужно принимать реальные меры, чтобы население пересмотрело свое отношение к еде, он напомнил про проект по добровольной маркировке еды "Светофор". Его в 2018 году запускал Роспотребнадзор.

"Система "Светофор" — хороший шаг в этом направлении. Поэтому я обратился в Роспотребнадзор с предложением проанализировать итоги проекта и сделать такую маркировку обязательной. Уверен, что в ведомстве меня поддержат", - сказал Чернышов.

Эксперты отмечают, что шрифт, которым написан состав продуктов – не различить, и покупатели в основном не читают его, особенно когда торопятся. Если проект поддержат, то по маркировке на продуктах можно будет легко определить содержание вредных веществ. Красный, жёлтый или зелёный маркеры будут наноситься на товары с большим, средним или малым содержанием соли, сахара, жирных кислот, трансжиров. Система интуитивно понятна и ребёнку и взрослому, позволяет быстро сравнивать товары и делать более здоровый выбор.

В Роспотребнадзоре уверены, что этот способ позволит снизить заболеваемость россиян ожирением и диабетом второго типа, которые зависят именно от питания.

Ранее эксперты высказывали мнение, что маркировка только поднимет цены на продукты. Категорически против проекта выступают производители чипсов, сладостей и полуфабрикатов.

Теги: макрировка, продукт, светофор, Чернышов, питание, ожирение


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