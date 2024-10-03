В Екатеринбурге вынесли приговор альфонсу-аферисту, обманувшему дочку бизнесмена на 14 млн

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Даниилу Голубеву, заставившему дочь местного бизнесмена украсть для него из сейфа отца 14 млн рублей. Парень притворялся полицейским в переписке с девушкой и находил разные причины, почему сейчас ему нужны деньги. При этом он постоянно демонстрировал "возлюбленной" роскошь, приезжая на дорогих машинах, чтобы не вызывать подозрений.

Как передает "КП-Екатеринбург", история началась в 2023 году, когда 19-летняя Елизавета познакомилась с "полицейским" в чат-боте Telegram. Незнакомец сразу скинул девушке свое фото в форме, чтобы та поверила в правдивость его последующих заявлений. Сначала деньги парню потребовались, чтобы "разблокировать счета", а после просьбы передать деньги стали приходить на регулярной основе. Для этого Елизавете пришлось взять кредит в 200 тыс. руб. Затем в ход пошел папин сейф, откуда сначала шли рубли, а затем доллары и евро. Общая сумма, которую аферист вытащил из сейфа через доверчивую девушку, составила 14 млн руб.

Пропажа денег вскрылась 30 декабря. Бизнесмен со своей женой позвали дочь для разговора, и та рассказала, что должна была помочь своему возлюбленному. Даже в телефоне девушки тот был записан как "Возможно будущий муж". Девушка уверяла, что Даниил порядочный человек, которому можно доверять, и просила родителей не обращаться в полицию. Те же все же написали заявление, и последующая переписка уже велась под присмотром следователей. Когда же об этом узнал сам аферист, раскрылась его настоящая личность. Оказалось, что Голубев ранее был судим за кражу 450 тыс. руб. у знакомой, и его новые аферы были не единичными.

Сегодня же суд признал Даниила Голубева виновным по ч.4 ст. 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере" и по совокупности совершенных преступлений назначил наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Во время судебного процесса никто не пришел поддержать осужденного, даже его адвокат. Отец девушки заявил гражданский иск на 14,2 млн к Даниилу, однако на момент задержания на счету у него осталось только около 80 тыс. руб. Все остальное он спускал на девушек, автомобили, аренду водителя и прочую роскошную жизнь.