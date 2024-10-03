Жильцы поселка в Челябинской области добились права на чистую воду

В поселке Увельский Челябинской области возобновлена поставка качественного холодного водоснабжения населению. Это произошло после обращения жителей к заместителю прокурора региона Виталию Новикову. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что в июне текущего года в холодной воде, предоставляемой населению в квартале "СХТ" в пос. Увельский, в результате лабораторных испытаний обнаружили превышение допустимой концентрации железа и марганца.

Прокурор поручил директору МУП "Коммунальные услуги" устранить нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).



В рамках рассмотрения требований прокурора коммунальное предприятие заменило изношенный трубопровод, в результате чего поставка качественного холодного водоснабжения населению была восстановлена.

Напомним, в июне 2024 года по поручению прокуратуры жителям Красноуральска Свердловской области произвели перерасчет за холодное водоснабжение ненадлежащего качества на сумму свыше 800 тыс. руб.