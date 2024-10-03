03 Октября 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение

На площадке форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) заключили соглашение о масштабировании опыта строительства и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в этом году компания впервые взяла в эксплуатацию школу №41 на ВИЗе, построенную с применением механизма ГЧП. Девелоперу удалось не только реализовать качественное техническое обслуживание школы, но и создать на ее площадке передовой центр дополнительного образования, доступный всем жителям района. К концу 2024 года компания построит вторую школу в рамках ГЧП и будет управлять ею по такой же модели, которая сегодня реализована в школе №41.

Пока опыт работы "Атома" по образовательной концессии – уникальный для Екатеринбурга. К его масштабированию в регионе подключилось крупнейшее отраслевое объедение – Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. Соответствующее соглашение СОСПП и "Атом" заключили 2 октября на площадке международного форума и выставки 100+ Technobuild.

Валерий Ананьев и Олег Мошкарев(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В составе СОСПП создана комиссия по развитию инфраструктуры и ГЧП, и мы посвятили не одно заседание разбору уникального опыта компании "Атомстройкомплекс" – не только по строительству, но и по эксплуатации объектов, реализованных в рамках концессий. Сегодняшним соглашением мы закрепляем новый вектор сотрудничества и взаимодействия с ключевым игроком комиссии. Этот опыт безусловно нужно внедрять и распространять, особенно в сегодняшних, непростых для ГЧП условиях", - отметил сопредседатель комиссии по развитию инфраструктуры и ГЧП СОСПП Олег Мошкарев.

"2-3 года назад, когда мы только приступали к реализации первой образовательной концессии, конечно, были сомнения – все ли у нас получится, будет ли объект удачным, а как он будет эксплуатироваться. Сегодня мы видим, как школа живет и прекрасно развивается, как востребован комплекс дополнительных услуг, которые удалось в ней реализовать благодаря концессии. Очень хочется, чтобы в будущем нам удавалось строить по концессии и новые школы, и медицинские объекты, и многие другие объекты, нужные горожанам. Я желаю всем удачи, и чтобы проектов, успешно реализованных в рамках ГЧП, у нас в области становилось все больше и больше!", - отметил генеральный директор ГК "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Валерий Ананьев и Олег Мошкарев(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Накануне комитет по строительству СОСПП и "Атомстройкомплекс" провели совместную дискуссию на площадке 100+TechnoBuild, посвященную осмыслению опыта эксплуатации школы, построенной по концессии. В ходе этой дискуссии был представлен документ с рекомендации, которые будут полезны как девелоперам, так и представителям власти при дальнейшем применении механизма ГЧП в строительстве школ. Работа с этим документом также будет вестись на площадке СОСПП в рамках заключенного соглашения.

Теги: Атомстройкомплекс, соглашение, СОСПП


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