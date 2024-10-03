Глава Военно-строительной компании арестован по делу о хищении средств для госпиталя в Перми

Бывший начальник филиала "Строительное управление по ЦВО" "Военно-строительной компании" Сергей Сухов арестован по обвинению в хищении 35 млн при ремонте военного госпиталя в Перми. Информацию об этом опубликовал Следком.

Также фигурантами уголовного дела являются заместитель Сухова Дмитрий Сергель и директор компании "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей. Деньги злоумышленники поделили.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.